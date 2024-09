Neue Baustelle mit Straßensperrung in Täfertingen

Aktuell wird von der Pansuevia die Brücke, die Täfertingen mit Hirblingen über die Autobahn A8 verbindet, saniert. Angestrebtes Ende dieser Baumaßnahme ist der 4. Oktober. Doch damit ist die Durchfahrt von Täfertingen nach Hirblingen noch nicht wieder frei. Im unmittelbaren Anschluss an die Maßnahme der Pansuevia plant die Stadt Neusäß Kanalbauarbeiten in Täfertingen.

Hierfür muss die Ortsdurchfahrt Täfertingen in etwa auf Höhe des Gasthofs Schmid für etwa eine Woche voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt, wie bereits zur aktuellen Brücken-Baustelle, über die Täfertinger Straße und die Nord-Süd-Spange. Normalerweise versucht die Stadt Neusäß, Baustellen zu bündeln. So wurde zuletzt in der Mühlbachstraße im Zuge der Neuverlegung von Wasserleitungen auch die Fahrbahn saniert und eine Bushaltestelle barrierefrei umgebaut.

Doch genau das ist in Täfertingen nicht möglich. „Um die durchgehende Erreichbarkeit des nördlichen Ortsgebiets von Täfertingen zu gewährleisten, müssen die beiden Maßnahmen nacheinander durchgeführt werden“, erläutert Bürgermeister Richard Greiner. Unter anderem das Gewerbegebiet um den Trentiner Ring wäre bei einer gleichzeitigen Durchführung gar nicht mehr erreichbar.