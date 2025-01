23-Jähriger tankt in Edenbergen und fährt davon

In den Morgenstunden gegen 0.30 Uhr tankte an der Autobahn-Raststelle Edenbergen am Donnerstag ein Mann seinen VW Golf und fuhr laut Polizei anschließend weiter ohne zu bezahlen. Das Kennzeichen war teilweise abgeklebt. Es entstand ein Schaden im hohen zweistelligen Bereich. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Polizeibeamte das Fahrzeug im Bereich München fest und kontrollierten den 23-jährigen Fahrer. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Anschließend durfte er seine Fahrt fortsetzen. Die Autobahnpolizei Gersthofen ermittelt nun wegen Tankbetrug und Kennzeichenmissbrauch. (dav)

