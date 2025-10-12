Ein Einbrecher will in eine Tankstelle eindringen

In Adelsried hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag um kurz vor vier Uhr ein unbekannter Täter versucht, in die Tankstelle an der Augsburger Straße einzubrechen. Der Täter wurde laut Polizeibericht jedoch durch Passanten gestört und flüchtete in die angrenzenden Seitenstraßen. Eine sofort gestartete Fahndung durch die verständige Polizei verlief erfolglos. Am Tankstellengebäude wurden frische Einbruchsspuren festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. (kar)

