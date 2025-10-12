Icon Menü
Tankstelle Adelsried: Unbekannter Täter flieht nach gescheitertem Einbruch

Adelsried

Ein Einbrecher will in eine Tankstelle eindringen

Ein bisher unbekannter Täter hat versucht, im Schutz der Dunkelheit in die Tankstelle zu gelangen. Doch Passanten erschreckten ihn und er ließ davon ab.
    Am Wochenende hat jemand versucht, in die Tankstelle in Adelsried an der Augsburger Straße einzubrechen.
    Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)

    In Adelsried hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag um kurz vor vier Uhr ein unbekannter Täter versucht, in die Tankstelle an der Augsburger Straße einzubrechen. Der Täter wurde laut Polizeibericht jedoch durch Passanten gestört und flüchtete in die angrenzenden Seitenstraßen. Eine sofort gestartete Fahndung durch die verständige Polizei verlief erfolglos. Am Tankstellengebäude wurden frische Einbruchsspuren festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. (kar)

