Er steht auf kleine und große Bälle

Warum der Spanier Fernando Perez-Rodenas derzeit für den Tennis-Bayernligisten TC Rot-Weiß Gersthofen spielt. Der 20-Jährige ist auch ein großer Fußball-Fan. Wie er das Spiel Spanien gegen Italien tippt.

Am vergangenen Sonntag hat Fernando Perez-Rodenas seine Premiere beim Tennis-Bayernligisten TC Rot-Weiß Gersthofen gefeiert. Beim 6:3 gegen den TTC Bad Wörishofen konnte der 20-jährige Spanier gleich zwei Siege im Einzel und im Doppel dazu beitragen. Auch am kommenden Wochenende wird er nochmals zum Einsatz kommen. Aber zuvor hat er noch etwas anderes vor.

Foto: Oliver Reiser

Wie kommt es überhaupt dazu, dass der Spanier aus Murcia für den TC Rot-Weiß Gersthofen spielt? „Fernando studiert mit mir an der Universität von Montana und spielt dort mit mir zusammen College-Tennis“, erklärt TC-Mannschaftsführer Tom Bittner. Und da hat er seinen Studienkollegen, der im Mai nächsten Jahres nach acht Semestern seinen Abschluss in Finanzwesen machen will, mal gefragt, ob er nicht in Gersthofen spielen will. Derzeit wohnt Perez-Rodenas bei der Familie Bittner im Neusässer Ortsteil Täfertingen.

Am Donnerstagabend werden die beiden Tennisspieler dem Fußball frönen. In der Tapas-Bar „La Bomba“ schauen sie sich inmitten der spanischen Fangemeinde das Topspiel Spanien gegen Italien an. Wie alle Spanier ist Perez-Rodenas großer Fußball-Fan. „Ich habe als Kind selbst gespielt. Mit acht Jahren habe ich mich dann aber für Tennis entschieden“, sagt der 20-Jährige, der in zwei Wochen 21 wird: „Ich habe mit bisher fast jedes Spiel der Europameisterschaft angeschaut. Am angespanntesten bin ich natürlich, wenn Spanien spielt.“ Ein Sieg der Iberer über den Titelverteidiger würde Fernando Perez-Rodenas neue Power für das anstehende Spiel seiner Gersthofer Tennis-Truppe geben, bevor er wieder in den Flieger nach Murcia steigt.

„Wenn es am Saisonende in der Bayernliga eng wird und wir ihn dringend brauchen, werden wir ihn vielleicht nochmals einfliegen“, verrät Tom Bittner, bevor sich die beiden wieder ins gemeinsame Training stürzen.

10 Fragen an Fernando Perez-Rodenas

Was war Ihr größtes sportliches Erlebnis?

Mein größtes sportliche Erlebnis war meine Region Murcia bei den spanischen Meisterschaften aller Regionen vertreten zu dürfen. Damals gewannen wir den Titel bei den unter 14-jährigen. Erwähnenswert ist, dass ich dort in einem Team mit niemand geringerem als dem spanischen Tennisstar und aktuelle Nummer 2 der Weltrangliste, Carlos Alcaraz, spielte. Wir sind tatsächlich auch bis heute noch gut befreundet.

Welche Sportart - außer Tennis - könnten Sie professionell betreiben?

Als ich sechs Jahre alt war, begann ich Fußball im Verein zu spielen und das für zwei Jahre. Wenn ich nicht gerade auf dem Tennisplatz stehe, fühle ich mich auch auf dem Fußballplatz sehr wohl. Deshalb hätte ich mir dort auch eine Karriere zugetraut.

Für welchen Verein schlägt Ihr Herz?

Seitdem ich denken kann bin ich großer Real Madrid Fan. Dasselbe gilt für meinen Vater, der mich damals mit dieser Liebe angesteckt hat. Madrid ist zwar vier Stunden Autofahrt von meiner Heimat, Murcia, entfernt, aber ich war dennoch schon zwei Mal live bei einem Real-Spiel dabei.

Ihr Leibgericht?

Mein Lieblingsgericht ist Paella. Das kann dann gerne mit Fleisch, Fisch, oder aber auch mal ganz vegetarisch sein.

Was bringt Sie so richtig auf die Palme?

Ich studiere und spiele College Tennis in den USA an der University of Montana. Im Herbst starte ich mein 7. Semester. Nachdem ich aus Spanien sehr gutes und gesundes Essen gewöhnt bin, geht mir das meistens in den USA schon sehr ab. Das Essen dort ist kulinarisch auf keinem guten Niveau.

Mit welcher Sportart können Sie gar nichts anfangen?

Eine Sportart, mit der ich noch nie was anfangen konnte, ist Golf. Bei Golf fehlt mir die Aufregung und Action. Außerdem, bewegt man sich so wenig beim Golf und im Vergleich zu Tennis oder Fußball ist der Sport nicht ganz so athletisch.

Welche Eigenschaften schätzen Sie an Ihnen am meisten?

Sowohl auf als auch neben dem Tennisplatz, habe ich die Fähigkeit in schwierigen und stressigen Situationen sehr ruhig und ausgeglichen zu bleiben. Das hat mir schon sehr oft in meinem Leben weitergeholfen.

Welcher berühmten Person würden Sie gerne einmal begegnen?

Ich träume schon immer davon eines Tages mal Cristiano Ronaldo zu treffen. Meiner Meinung nach ist er der beste Fußballspieler aller Zeiten und ich könnte von ihm in Sachen Arbeitseinstellung und Disziplin noch viel lernen.

Was würden Sie machen, wenn Sie eine Million in der Lotterie gewinnen?

Meine Priorität wäre zu schauen, dass meine Eltern bis zur Rente nicht mehr arbeiten müssten. Nachdem sie mich schon so lange unterstützt haben, würde ich ihnen gerne dafür etwas zurückgeben. Zusätzlich würde ich dann für meine Familie ein größeres Haus und Auto kaufen.

Wie geht das Spiel Spanien gegen Italien aus?

Ich bin mir sicher, dass wir das Ding holen werden. Ich tippe auf 2:0 für Spanien.