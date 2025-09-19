Beim Theaterverein Nordendorf gibt es viel zu lachen

Mit der Komödie Bixlmadam von Peter Landstorfer hat der Theaterverein Nordendorf für seine Theaterabende im November 2025 nach eigenen Angaben ein Stück gefunden, das dem Publikum amüsante Unterhaltung garantiert.

Darum geht es bei der Bixlmadam

Zum Inhalt: Drei Pferdehändler verirren sich auf dem Weg zum Rossmarkt und landen im Gasthof Zum springenden Bock. Umkehren können sie nicht, da der nächste Zug erst in wieder in drei Tagen fährt. So mieten sie sich in dem etwas überkandidelten Hotel mit seinen skurrilen Gästen ein. Es folgen Tage, die es in sich haben. Mitverantwortlich dafür ist die Bixlmadam, die allen ordentlich einheizt.

Mit von der Partie sind erfahrene Darsteller wie Manfred Gundel, Evi Hofmann, Christian Nern, Beate Sailer, Michael Tauch, Tanja Sulek, Manuel Langer, Frank Leib, Marion Kastner und Selina Liepert. Ihr Bühnendebüt geben Jule Kaiser, Nicolas Nern und Ronja Heike. Elke Stimpfle souffliert. Regie führt Gerhard Sailer.

Der Online-Vorverkauf läuft ab 29. September über theaterverein-nordendorf.de sowie per WhatsApp an die Telefonnummer (0152) 09642200. Im Bürgersaal können am 22. und 29. Oktober (18 bis 20 Uhr) Eintrittskarten erworben werden. Weitere Tickets gibt es an der Abendkasse.

Premiere am 8. November

Premiere im Bürgersaal in Nordendorf ist am 8. November um 19 Uhr. Die weiteren Aufführungstermine: 9. November, 17 Uhr, 15. November, 19 Uhr, 16. November, 17 Uhr, 21 November, 19.30 Uhr, 22. November, 19 Uhr und 23. November, 17 Uhr. (AZ)

