63-jähriger Radfahrer von Auto erfasst

Ein 63-jähriger Radfahrer ist von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, übersah eine 20-jährige Autofahrerin den Radler am Sonntag in Thierhaupten. Sie wollte mit ihrem Auto gegen 14.45 Uhr vom Buchenweg nach links in die Meitinger Straße einbiegen. Der Radler war auf dem Radweg unterwegs, berichtet die Polizei.

Beim Zusammenprall stürzte der Radler über die Motorhaube zu Boden. Er kam mit leichten Verletzungen am Gesicht zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 700 Euro. (kinp)