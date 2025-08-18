Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

63-jähriger Radfahrer in Thierhaupten von Auto angefahren

Thierhaupten

63-jähriger Radfahrer von Auto erfasst

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen in Thierhaupten einen Radler. Der Mann wird verletzt ins Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei.
    • |
    • |
    • |
    Ein 63 Jahre alter Radfahrer ist in Thierhaupten von einem Auto angefahren worden.
    Ein 63 Jahre alter Radfahrer ist in Thierhaupten von einem Auto angefahren worden. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Ein 63-jähriger Radfahrer ist von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, übersah eine 20-jährige Autofahrerin den Radler am Sonntag in Thierhaupten. Sie wollte mit ihrem Auto gegen 14.45 Uhr vom Buchenweg nach links in die Meitinger Straße einbiegen. Der Radler war auf dem Radweg unterwegs, berichtet die Polizei.

    Beim Zusammenprall stürzte der Radler über die Motorhaube zu Boden. Er kam mit leichten Verletzungen am Gesicht zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 700 Euro. (kinp)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden