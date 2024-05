Thierhaupten

Achim Bogdahn kommt mit "Unter den Wolken" auf den Heuboden

Plus BR-Radiomoderator Achim Bogdahn hat mit Promis die höchsten Berge aller 16 Bundesländer bereits. Sein Buch darüber "Unter den Wolken" stellt er in Thierhaupten vor.

Von Claus Braun

Wie kommt ein Rundfunkmoderator zum Schreiben?



Bogdahn: Wenn man wie ich seit dem Jahr 1991 beim Radio ist, dann spricht man nicht nur viel, sondern schreibt auch viel. Mit dem Buch habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt. Das Buch ist das Ergebnis einer BR2-Radioserie mit Berichten über die höchsten Berge der 16 Bundesländer. Als sich ein Verlag für die Veröffentlichung fand, war es schon geschehen.

Die Fahrten zu den Bergzielen haben sie allesamt mit der Bahn zurückgelegt. Was reizt sie am Bahnfahren?



Bogdahn: Zunächst ist Bahnfahren ja gut für unsere Umwelt und klimaneutral. In den Zügen kommt es immer wieder zu überraschenden Begegnungen, die sich oftmals wieder im Buch finden. Außerdem kann ich beim Zugfahren so schön aus dem Fenster schauen. Obwohl ich schon oftmals unter Verspätungen gelitten habe, bin ich ein großer Bahn-Fan – für mich gibt es nichts Besseres.

