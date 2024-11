Auto prallt in Thierhaupten gegen Straßenlaterne

Gegen eine Straßenlaterne gekracht ist ein Auto bei einem Unfall in Thierhaupten. Laut Polizei war dort ein 18-Jähriger am Sonntag gegen 11 Uhr an der Einmündung Baarer Straße/Herzog-Tassilo Straße unterwegs. Als er nach rechts abbiegen wollte, verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle und steuerte seinen Wagen gegen die Laterne. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. (kinp)

