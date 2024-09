Benediktiner-Abt spricht in Thierhaupten

Im Rahmen der Radio-Serie „Blaue Couch on Tour“ interviewt BR-Reporter Thorsten Otto den Abt der deutschen Benediktinerabtei in Jerusalem Nikodemus Schnabel und geht dabei auf Bayern1 live auf Sendung. Schnabel trat 2003 in die Benediktinerabtei der Dormitio auf dem Berg Zion in Jerusalem ein. Der promovierte Liturgiewissenschaftler und Ostkirchenkundler lehrt diese Fächer am Theologischen Studienjahr Jerusalem, für das er als Delegierter des Päpstlichen Athenäum Sant‘Anselmo in Rom auch die Letztverantwortung trägt. Er ist Direktor des Jerusalemer Instituts der Görres-Gesellschaft. Das Interview findet statt am Donnerstag, 26. September, um 20 Uhr auf dem Heuboden in „Klein-Bonn“ nahe dem Klostermühlenmuseum. Der Eintritt kostet 27 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Klostermühlenmuseum, via E-Mail (info@klostermuehlenmuseum.de) oder unter Telefon 01556/1686842. (AZ)