Christian Milde ist weiter Schützenchef in Thierhaupten

Kaum verändert geht der Schützenverein Edelweiß Thierhaupten in seine neue Amtszeit. Die Vorbereitungen zur Festwoche 2027 laufen schon, aber auch andere große Aufgaben stehen bevor.

Zur Jahreshauptversammlung konnte Schützenmeister Christian Milde 43 Mitglieder begrüßen. Angesichts der umfangreichen Tagesordnung fassten sich die Ehrengäste in Person der stellvertretenden Bürgermeisterin Josefine Kreuzer und des zweiten Gauschützenmeisters Peter Kiowski entsprechend kurz. Kiowski berichtete von Beitragserhöhungen auf Bezirksebene und kündigte an, dass das drohende Bleiverbot wohl vom Tisch sei.

Größter Verein im Sportschützengau Pöttmes-Neuburg

Die Mitgliederzahl konnte man auf 314 Personen erhöhen. 26 Mitglieder gehören dem Jugend- und 28 dem Juniorenbereich an. Edelweiß Thierhaupten bleibt somit größter Verein im Sportschützengau Pöttmes-Neuburg. In den Berichtszeitraum 2023 fielen die Aufräumarbeiten nach Stürmen, der Ausbau des Luftdruckstands und die Reinigung des 25-Meter-Stands, außerdem unter anderem zahlreiche Schießabende und die Weihnachtsfeier mit Königsproklamation. Geplant ist für die neue Saison die Befestigung der Hoffläche. Statt sie zu teeren oder zu pflastern brachte Schützenmeister Milde die günstigere Variante des Aufkiesens ins Gespräch. Mit fachgerechtem Unterbau wäre die Schlaglochthematik ebenso erledigt wie die Ableitung oder Versickerung des Regenwassers. "Nicht zu vergessen sind die Vorbereitungen für die Festwoche 2027", so Milde. Jugendleiterin Simone Dirr sprach von neuem Trainingsfleiß in der Nachwuchsabteilung "Dony" und Gabriela Wagner (neues Luftgewehr) und die Firma Leinfelder trugen mit großzügigen Spenden dazu bei. Bemängelt wurde lediglich die Verkehrsanbindung des Schützenheims.

Wieder eine Luftgewehrmannschaft

Für Sportleiter Werner Fröhlich ging im abgelaufenen Vereinsjahr ein langgehegter Wunsch in Erfüllung: Edelweiß hat wieder eine Luftgewehrmannschaft – dank der Initiative von Stefan Malechowski. In seinem ersten Jahr in der F-Klasse belegte das Team den fünften Platz. In den weiteren Disziplinen war man erfolgreich wie gewohnt: Aktuell belegen die drei KK-Mannschaften in der Bezirksliga Nord Rang vier und in den Gauligen die Plätze vier und eins. Ähnlich sieht es bei Großkaliber aus, mit einem 3. Platz in der Bezirksliga und einem 2. und 4. Platz in der Gauliga. Die LP-Mannschaften sind mit einem 1. Platz in der Gauliga A und einem 2. Platz in der Gauliga C ebenfalls gut vertreten.

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurden Christian Milde als Schützenmeister und fast die gesamte bisherige Führungsmannschaft in ihren Ämtern bestätigt. Auf Antrag von Stefan Schäffer verabschiedete die Versammlung einstimmig die finanziellen Rückstellungen für die Heizung, den Ausbau des Parkplatzes und des Luftdruckstandes. (ww)