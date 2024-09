Das ist am Tag des Denkmals in Thierhaupten alles geboten

Am kommenden Sonntag, 8. September, findet der Tag des offenen Denkmals statt. In Thierhaupten gibt es drei Denkmäler, die besichtigt werden können. Das Bayrische Landesamt für Denkmalpflege und ehemaligen Kloster ist am Tag des offenen Denkmals von 12:30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Führungen durch das dendroarchäologische Labor und durch die Bauteilesammlung gibt es jeweils um 13 Uhr, 14:30 Uhr und 16 Uhr. Etwa 6000 Objekte aus verschiedenen Baubereichen sind in der Sammlung des Landesamtes zu bewundern. Ebenfalls kann um 14.30 Uhr an einer Führung durch das Kloster teilgenommen werden.

Die Trachten- und Heimatstube in Thierhaupten wird von 13 Uhr bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Führungen, Musik und Tänze soll es dort geben. Das Museum präsentiert die Lebens- und Wohnverhältnisse der bäuerlichen Bevölkerung, die Anfang des 20. Jahrhunderts in der Gegend typisch waren. Im Hof gibt es Kaffee und Kuchen, Musik und Tanz: Die Trachtenjugendgruppe präsentiert im Hof verschiedene Tänze.

Auch das Klostermühlenmuseum kann besucht werden. Foto: Marcus Merk

Die Öffnungszeiten des Thierhaupter Klostermühlenmuseums sind am Tag des Denkmals von 14 Uhr bis 17 Uhr. Neben der Besichtigung kann man in der Abteilung Papiermühle einen eigenen Bogen Papier zu schöpfen. Zudem können Besucherinnen und Besucher die heuer eröffnete Druckwerkstatt, die wiederum den Bogen zwischen Papiermühle und Buchdruck schlägt, im Rahmen von Kurzführungen besichtigen. Dazu befindet sich im 1. Stock des Museums die Sonderausstellung „Du sollst dich aufregen – aber es muss im Rahmen bleiben“ von Marc Berger aus Berlin. Nicht zuletzt kann man sich in der Mühlenstube mit ausgewählten regionalen Mühlenprodukten und allerlei Mitbringsel zum Thema „Mühle“ eindecken. Um 17 Uhr hält der Historiker Hans-Jörg Künast einen Bilder-Vortrag über die bedeutendsten Augsburger Drucker und die klösterliche Druckerei in Thierhaupten. Die Veranstaltungen sind alle kostenfrei, das Museum freut sich über Spenden.