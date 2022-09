Das Seniorenzentrum kann frühestens in einem Jahr gebaut werden

Plus Bittere Nachricht für die Gemeinde Thierhaupten. Der Baubeginn des geplanten Seniorenzentrums verzögert sich um mindestens ein Jahr. Das sind die Gründe.

Der Schock war den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten von Thierhaupten anzusehen. In der ersten Sitzung nach der Sommerpause musste Bürgermeister Toni Brugger (CSU) seinen Kolleginnen und Kollegen die schlechte Neuigkeit überbringen. Der für den Herbst geplante Baubeginn des Seniorenzentrums wird sich um mindestens ein Jahr verzögern.