Der Plan für den 18. Engerlmarkt in Thierhaupten steht

Gute drei Wochen vor dem ersten Engerlmarkt-Wochenende ergatterte ein weiterer Standbetreiber ein Plätzchen auf dem beliebten Weihnachtsmarkt, der bereits zum 18. Mal in Thierhaupten stattfindet. An zwei Adventswochenenden – am 30. November und am 1. Dezember sowie am 7. und 8. Dezember – wird der Engerlmarkt mit einem bunten Rahmenprogramm und an zahlreichen Ständen im Klosterhof für weihnachtliche Stimmung sorgen. In der Gemeinderatsitzung stimmten die Ratsmitglieder zu, dass ein weiterer Ortsverein – der Kameraden- und Soldatenverein Thierhaupten – einen Stand auf dem Engerlmarkt bekommt.

