„Die Bunten“ gastieren im Klostermühlenmuseum

Im Klostermühlenmuseum Thierhaupten findet am Donnerstag, 3. Oktober, eine Krimi-Lesung statt. Um 16.30 Uhr (Einlass: 16 Uhr) nehmen die beiden regionalen Autorinnen Susanne Grußler und Uli Karg ihr Publikum mit zu einem „Nervenkitzel in Klein-Bonn“ - eine spannende Reise in das historische und zeitgenössische Augsburg und die nähere Umgebung. Eine musikalische Umrahmung findet mit dem Kühlenthaler Klarinettenduo statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Spenden sind erbeten.

Am Samstag, 5. Oktober, beginnt um 16 Uhr ein Konzert, unter der musikalischen Leitung von Angelika Jekic, auf dem Heuboden gegenüber des Klostermühlenmuseums Thierhaupten. „Die Bunten“, ein mehrfach ausgezeichnetes Inklusionsorchester, werden, bestehend aus Musikanten mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam ein Konzert spielen, das wundersame Melodien und hörbaren Spaß verspricht. Gemütliches Beisammensein ist ab 13 Uhr bei Kaffee und Kuchen in „Klein-Bonn“ möglich, der Einlass für das Konzert erfolgt ab 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden für „die Bunten“ gebeten. Der Veranstaltungsort ist bedingt barrierefrei. (AZ)