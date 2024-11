Die Sanierungsmaßnahmen am Museum Thierhaupten haben sich gelohnt

Auf ein ereignisreiches Jahr konnte der Heimat- und Trachtenverein Thierhaupten auf seiner letzten Jahreshauptversammlung zurückblicken. Ein besonderer Willkommensgruß der stellvertretenden Vorsitzenden Cilly Urban galt den Ehrenmitgliedern und der zweiten Bürgermeisterin Josefin Kreuzer. Diese dankte im Namen der Gemeinde für das große Engagement für die Pflege von Tradition und Brauchtum.

Dank einer gutbesuchten Maifeier, dem Mühlenfest und den geflossenen Zuschüssen zur Erhaltung des Heimatmuseums zeige die Kasse, so Elisabeth Haag, „eine positive Tendenz“. Auch die Sanierungsmaßnahmen hätten sich gelohnt. Nicht nur an den üblichen Öffnungstagen (jeder zweite Sonntag im Monat) sei das Museum belebt gewesen. Auch Schulklassen waren zu Gast. Insgesamt verzeichnete Museumsleiterin Monika Schnelzer 150 Besucherinnen und Besucher, die sich im Berichtsjahr über das frühere Leben auf dem Dorf informiert hatten. Auch der Tag des offenen Denkmals konnte als Erfolg verbucht werden.

Für die Maifeier war viel Kleidung gespendet worden. Trachtenwartin Pia Steidle konnte den Nachwuchs damit einkleiden. 17 Kinder hat Jugendleiterin Anja Krumpholz aktuell unter ihren Fittichen. Sie berichtete von Besuchen der Schule und einem turbulenten Gaujugendzeltlager. Ausführlich ging Urban auf die Reparaturarbeiten und das Aufstellen des Maibaums sowie die Gauwallfahrt und den Besuch des Gaufestes in Reichertshofen ein.

Synergieeffekte mit Pöttmes

Für die Sparte Volkstanz wies Karl Haag auf den öffentlichen Tanz im Tassilosaal am 9. November hin. Im zurückliegenden Jahr hatten sich die Tänzerinnen und Tänzer zu 14 Proben zusammengefunden. Zudem waren sie zu den Tanzveranstaltungen der Kollegen nach Pöttmes und Schöffelding gefahren. Einen Synergieeffekt verspreche man sich von gemeinsamen Proben mit dem Patenverein Pöttmes. Konkret sei die Zusammenarbeit zur 100-Jahr-Feier des Donaugau-Trachtenverbands geplant. Am 3. Mai werde in Ingolstadt gefeiert.

Die nächsten Termine

Nach den Ehrungen gab es einen Ausblick auf die kommenden Termine. Neben dem Volkstanz am Samstag, 9. November, stehen ein Gedenkgottesdienst mit anschließendem Vereinsabend am Samstag, 16. November, und die Weihnachtsfeier am Sonntag, 8. Dezember, an. Geplant sind im neuen Vereinsjahr eine Winterwanderung, das Maibaumaufstellen samt Maifeier, das Mühlenfest und das Gaujubiläum. Das Heimatmuseum wird 2025 von Mai bis Oktober geöffnet sein. (ww)