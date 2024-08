Ein Buchdrucker kommt ins Mühlenmuseum

Das Klostermühlenmuseum Thierhaupten beheimatet seit Kurzem eine reich ausgestattete Druckwerkstatt mit Maschinen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Am Sonntag, 4. August, wird Buchdrucker Ludwig Sattich mit seinem Team von 14 bis 17 Uhr mehrere Maschinen vorführen. Die Besucherinnen und Besucher können Originaldrucke erwerben. Zugleich kann das Klostermühlenmuseum mit Sonderausstellung besucht werden. Um 15 Uhr findet eine kostenfreie Führung zur Geschichte der ehemaligen klösterlichen Mühlen Thierhauptens statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Eintritt für Mühle und Druckwerkstatt beträgt 2,50 Euro. Während der Sommerferien hat das Klostermühlenmuseum nur an Sonn-und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen können in der Ferienzeit jederzeit vereinbart werden. (AZ)