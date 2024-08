Ein sportlicher Tag mit Ponys und Pferden!

Icon Vergrößern Ferienreitertag beim Reitverein Thierhaupten Foto: Hildegard Steiner Icon Schließen Schließen Ferienreitertag beim Reitverein Thierhaupten Foto: Hildegard Steiner

Zwei Ferienreitertage im Juli und August beim Reitverein Thierhaupten, und völlig ausgebucht. Dies konnten die jeweils 6 Übungsleiter und ihre Helfer an 2 Reitertagen für Kinder im Rahmen des Ferienprogramms Meitingen verzeichnen. Insgesamt über 60 Kinder hatten großen Spaß. Über die Hälfte der Kinder kamen schon mehrmals. Am Vormittag wurde mit einem Rundgang über die Reitanlage gestartet. Wo kommt Heu und Stroh her, wozu wird es gebraucht? Es gab viele Fragen und Informationen. Dann bewiesen die Kinder und Jugendlichen in der Halle wie ausdauernd und sportlich sie waren. Ein kleiner Parcour, ähnlich wie bei Pferden, forderte sie heraus. Begeistert gaben schon die Kleinsten ab 4 Jahren alles. Da wurde gehüpft, über Hürden gesprungen, im Slalom das Steckenpferdchen ausprobiert und die Pferde in den Gangarten nachgelaufen. Alles in allem ein sportliches Aufwärmprogramm für das geführte Reiten am Nachmittag. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ging es dann endlich in die Stallungen. Jeweils 6 Übungsleiter und Helfer standen zur Verfügung. In 5 Gruppen wurden die Ponys und Pferde unter Anleitung geputzt und gesattelt, natürlich auch ausgiebig gestreichelt, bevor es in die Reithalle ging. Viele Fragen wurden gestellt und auch Erlebnisse erzählt. Immer mutiger wurden die kleinen Reitsportler und am Lächeln konnte man glückliche Kinder erleben. Geführt konnten alle Kinder sicher das Sitzen auf Pferden ausprobieren, wobei man auch schon einige Talente erkennen konnte. Die Zeit verflog sehr schnell. Zum Abschied durfte sich jedes Kind über eine Turnierschleife freuen.