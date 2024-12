Engerlmarkt Thierhaupten startet erfolgreich in die Adventszeit

70 Standbetreiber versorgen die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr auf dem Engerlmarkt im Klosterhof in Thierhaupten – 15 von ihnen sind neu dabei, unter anderem der Kameraden- und Soldatenverein Thierhaupten. Am ersten Wochenende war der beliebte Markt bereits gut besucht. Am Samstag, 7. Dezember, geht es im Klosterhof weihnachtlich weiter. Der Eiskünstler Klaus Grunenberg wird an diesem Tag vor Ort ein Eisbild anfertigen. (AZ)

Engerlmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thierhaupten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Adventszeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis