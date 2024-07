Ferienangebote im Klostermühlenmuseum Thierhaupten

Das Klostermühlenmuseum Thierhaupten lädt zu einem abwechslungsreichen Ferienprogramm ein. Neben Spaß und Spiel lernen Kinder Wissenswertes zu Natur, Handwerk und Technik. Zudem werden kleine Andenken zum Behalten oder Weiterverschenken gebastelt. Am Freitag, 2. August, von 9 bis 12 Uhr, geht es um „Naturfarben und Büttenpapier – Farbkunst mit Pflanzenfarben“. Es werden neben eigenem Büttenpapier Naturfarben hergestellt und daraus Grußkarten gestaltet. Zum Abschluss gibt es gesunde Köstlichkeiten. Die Veranstaltung ist für maximal zwölf Kinder von 6 bis 11 Jahren geeignet. Am Mittwoch, 7. August, von 14 bis 17 Uhr, lautet das Motto „Rosen, Lavendel und Schokoglück – Blütenhaftes Naschwerk“. Zuerst werden die Rezepte auf handgeschöpftem Büttenpapier festgehalten. Danach gibt es Informationen über Pflanzen und wofür sie früher verwendet wurden. Mit dem neu erworbenen Wissen werden eigene Leckereien hergestellt. Zum Schluss werden gemeinsam Waffeln gebacken und verspeist. Die Veranstaltung ist für maximal zwölf Kinder von 7 bis 11 Jahren geeignet. Am Montag, 12. August, von 9 bis 12 Uhr, geht es um „Schriftkunst, Geheimschrift und Wachssiegel“ und dabei auf eine Reise in längst vergessene Zeiten. Auf selbst geschöpftem Papier werden mit Tinte und Gänsefedern historische Brief in Geheimschrift gestaltet und mit Wachs versiegelt. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Nur ein Picknick macht dem Treiben ein Ende. Die Veranstaltung ist für maximal 15 Kinder von 9 bis 14 Jahren geeignet. Die Gebühr beträgt jeweils pro Tag 25 Euro inklusive Getränke und Verpflegung. Ab sieben Teilnehmenden findet die Veranstaltung statt. Wetterabhängige Kleidung, festes Schuhwerk sowie Sonnencreme und -hut werden benötigt. Die Kleidung sollte dreckig werden können. Die Anmeldung muss spätestens 7 Tage vor der Veranstaltung erfolgen. Dafür ist notwendig das Ausfüllen und Zusenden der Teilnahmebescheinigung mit (Notfall-)Kontaktdaten unter Angabe von Unverträglichkeiten und Allergien. Anmeldung ist möglich beim Klostermühlenmuseum Thierhaupten dienstags unter Telefon 0155/61686842 und donnerstags unter 0151/70077235 oder per E-Mail an info@klostermuehlenmuseum.de. Mehr Infos unter www.klostermuehlenmuseum.de. (AZ)