In Thierhaupten muss die alte Wagnerei weg

Plus Warum die Marktgemeinde Thierhaupten, die so stolz auf ihr historisches Erbe ist, diesmal den Bagger anrücken lässt.

Besiegelt scheint das Schicksal der alten Wagnerei in Thierhaupten. Das ist zunächst einmal ein historisches kleines Gebäude am Pfarrhaus, das verwachsen und charmant daherkommt. Während der Bauausschuss vor einiger Zeit dafür stimmte, das Häuschen abzureißen, wollte es der Kulturausschuss erhalten.

Nun wurde das Thema wieder aktuell, denn es hat Einfluss auf den Bau des Seniorenzentrums in der Ortsmitte. Baufahrzeuge könnten die Baustelle besser erreichen, das wiederum hätte Auswirkungen auf Kosten und Dauer. Durch diese rationalen Argumente sind nun die meisten Gemeinderäte der Überzeugung, dass ein Abriss sinnvoller ist. Im Inneren stehen noch alte Werkzeuge und Inventar, das Bürgermeister Toni Brugger zufolge auf Museen und Ausstellungen im Ort verteilt wird. Eine Gegenstimme gab es: Franz Hölzl ( CSU) stimmte seinen Kollegen zwar zu, wenn es darum geht, dass es schwierig ist, für die Wagnerei eine geeignete Nutzung zu finden - er würde den Bau dennoch erhalten: „Wie sollen wir unseren Bürgern erklären, sie sollen den Charme alter Gebäude erhalten, wenn wir selbst abreißen lassen?"