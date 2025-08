Maria Drachsler feiert 101. Geburtstag

Am 23. Juli hat Maria Drachsler ihren 101. Geburtstag gefeiert. Seit 56 Jahren wohnt sie in Thierhaupten und ist die älteste Bürgerin der Marktgemeinde. Rückblickend war das letzte Jahr ein gutes, berichtete sie bei der kleinen Feier, zu der auch Bürgermeister Anton Brugger kam. Mit ihm, ihrer Tochter Claudia und Nachbarn stieß sie zum großen runden Geburtstag an. Neben der Gesundheit hätte sie auch ihren besonderen Humor beibehalten, lobte Bürgermeister Brugger. Und das zeigte sich dann auch gleich bei ihrer Antwort auf Bruggers Frage nach dem „Geheimrezept fürs Alt werden“. „Man darf einfach nicht sterben“, sagte Maria Drachsler mit einem Augenzwinkern. Der Markt Thierhaupten wünscht der Jubilarin weiterhin alles Gute und viel Gesundheit. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!