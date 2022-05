Neue Mitte: Wie Thierhaupten schöner werden soll

Plus Die geschichtsträchtige Marktgemeinde "plant" eine "Neue Mitte". Wie sie aussehen könnte, wurde jetzt im Gemeinderat vorgestellt.

Fast ein Jahr lang planten das Büro Herb und Partner die Neugestaltung des Thierhauptener Ortszentrums. Am Dienstag wurden die vorläufigen Entwürfe zur Neuen Mitte dem Gemeinderat vorgestellt. Nicht alle Fraktionen sind von dem Konzept überzeugt.