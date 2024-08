Paralympischer Vereinswettbewerb beim Reitverein Thierhaupten

Mit einer positiven Resonanz bei diesem Wettbewerb, bei dem eine große Zahl an Vereinen teilgenommen hat, hatte die Jury die herausfordernde Aufgabe alle eingereichten Konzepte zu bewerten. Als besonders positives Projekt mit Vorbildfunktion wurde das Ponyprojekt, „Kinder mit Pferden stark machen“, das in besonderer Weise inspiriert und berührt hat, ausgewählt. Seit 18 Jahren gibt es dieses Projekt, das von Hildegard Steiner und Anni Groß gegründet wurde und heute mehr denn je von Kindern und Jugendlichen zum Reiten lernen gefragt ist. Inzwischen gibt es mehrere Übungsleiter und dennoch gibt es eine Warteliste. Inklusion ist bei Hildegard Steiner schon seit vielen Jahren ein Thema, weil immer mehr Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen nachgefragt haben. Ihr ist es wichtig, daß die Förderung und Gleichstellung von Menschen, auch im reitsportliches Bereich Einzug findet, gelingen und Freude bringen kann. Sie ist überzeugt, dass jeder Verein daraus auch positive und gesellschaftliche und freundschaftliche Erkenntnisse erzielen kann. Dies wurde durch die Jurymitglieder, gemeinsam mit den „Sponsoringpartnern DZ Bank“ und „Visa Europe“, honoriert. Der Sonderpreis von 2.000 Euro für das Konzept „Kinder mit Pferden stark machen!“ wurde von Marco Müller, Visa, Stefan Hauser DZ BANK AG und Georg Ostermair, Volks- und Raiffeisenbank Meitingen/Thierhaupten persönlich an die Projektleiterin der Reitschule Thierhaupten übergeben. Der Dank geht an die großzügigen Gönner. Ganz sicher wird diese Spende auch im Sinne der Inklusion im Reitsport eingesetzt werden. Der nächste allgemeine Reitertag für alle Kinder und Jugendlichen, sowie Teilnehmer mit Beeinträchtigung ist bereits am 14. Dezember diesen Jahres und da mit adventlicher Stimmung und Nikolausbesuch geplant.

