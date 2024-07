Diese Freundschaft hält seit Jahrzehnten

Erst vor wenigen Wochen besuchte der Thierhaupter Bürgermeister Toni Brugger mit dem Musikverein der Gemeinde den kleinen Stadtteil Kichhain in Hessen. Er berichtete, dass eine freundschaftliche Verbindung zwischen dem Thierhaupter Musikverein und dem Anzefahrer Heimatverein schon seit 50 Jahren besteht. Diese trafen in Stadtbergen aufeinander, als ein Pfarrer in Stadtbergen zu Besuch war und der Musikverein zur selben Zeit an einem Wettbewerb in der Nähe teilnahm. Der Pfarrer sei so begeistert gewesen, dass er den Verein einlud, bei der Einweihung seiner Kirche, die vor Kurzem erweitert wurde, zu spielen. „Seitdem besteht eine rege Freundschaft. Unser Musikverein fährt hoch zu Festlichkeiten und umgekehrt kommt der Heimatverein immer zu unserer Festwoche nach Thierhaupten“, sagte Brugger.

Förderung einer jahrelangen Verbindung

Nachdem diese Freundschaft zwischen den Vereinen schon so lange besteht, haben sich die beiden Bürgermeister jetzt dazu entschieden, diese zu fördern, indem sie auch eine politische Verbindung eingehen. Dazu gehöre, laut Brugger, die Unterstützung der Vereine beim Beheimaten und Bewirten der Freunde. Und zum anderen soll von den Feste und Treffen in den jeweiligen Gemeindeblättern berichtet werden.

„Empfangen wie ein alter Freund“

„Ich habe selten so eine Herzlichkeit gespürt“, erinnerte sich Brugger an seinen Besuch in Anzefahr. Vor ein paar Wochen war er das erste Mal dort, zur Jubiläumsfeier der Freundschaft. Vergangenes Jahr war der Kirchhainer Bürgermeister, Oliver Hausmann, in Thierhaupten zur Festwoche. Über den Zeitraum von 50 Jahren besuchten sich die Vereine gegenseitig zahlreiche Male. „Wenn man Freunde hat, freut man sich, wenn man sieht, man ist willkommen und es entstehen unvergessliche Verbindungen und Erlebnisse“, so Brugger.