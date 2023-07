Thierhaupten

So soll Thierhaupten schöner werden

Thierhaupten und sein Kloster gelten als architektonische Perle. Aber in der Ortsmitte ist noch Luft nach oben, sagt der Bürgermeister.

Plus Mit Kloster, Gewässern und viel Charme hat Thierhaupten schon schöne Plätze zu bieten. Davon soll es bald noch mehr geben. Was kommt auf die Eigentümer im Ortskern zu?

Majestätisch ragt der blau-weiß lackierte Maibaum in den Himmel. Ein schöner Anblick, auch wenn er an dieser Stelle kaum einem ins Auge springt. Etwas verloren steht er halblinks hinter Thierhauptens Rathaus vor dem alten Feuerwehrhaus.

"Früher", berichtet Bürgermeister Toni Brugger, " war das der Ortskern". Doch inzwischen steht das Feuerwehrhaus leer. Folgt man der Straße nach oben, kommt man zum Klostergelände. Dort finden die meisten Kulturveranstaltungen statt. Am Kloster gibt es einen Gasthof. Im Ortskern, der sich an der Herzog-Tassilo-Straße entlang schlängelt, gibt es ebenfalls Restaurants und samstags auch einen Wochenmarkt. Der Bürgermeister ist merklich stolz auf all die vielen schönen Dinge, die sein Ort zu bieten hat: Die Bäche, schön restaurierte Hausfassaden… Aber es ginge noch besser, findet Brugger.

