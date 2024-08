Termin für Wasserdetektive und Froschforscherinnen

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg veranstaltet am Samstag, 7. September, von 15 bis 17 Uhr in Thierhaupten einen Termin für „allen Wassern gewaschene“ Wasserdetektive und forsche Froschforscherinnen! Wie richtige Forscher und Forscherinnen können sich Familien mit Kindern ab sechs Jahren gemeinsam mit Harald Harazim mit dem Kompass auf die Suche nach einem kleinen Tümpel begeben. Ist dieser entdeckt, wird das Gewässer mitsamt seinen Bewohnern „unter die Lupe“ genommen. Rein in die Gummistiefel und los geht’s.

Auch für Erwachsene findet in Thierhaupten ein Termin statt

Für Erwachsene startet zeitgleich ein Spaziergang im Schaugarten des Obst- und Gartenbauvereins. Gemeinsam mit Renate Hudak geht es vorbei am idyllischen „Brunnenwasser“ mit den „Aueroxen“ im angrenzenden Beweidungsprojekt des LPV und weiter durch einen märchenhaften Eichenbestand, wo man Geschichten über wilde Wälder und uralte Bäume hören kann. Treffpunkt der kostenfreien Veranstaltungen ist der Parkplatz am Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins im Mühlweg. Anmeldungen sind bis 4. September per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage des LPV (www.lpv-landkreis-augsburg.de) unter Aktuelles & Infos. (AZ)