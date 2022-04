Thierhaupten treibt Pläne für Seniorenzentrum voran

Plus Im Herbst soll in Thierhaupten Baubeginn sein. Doch noch gibt es Fragezeichen bei dem Millionenprojekt.

Bei vielen öffentlichen Bauvorhaben galt und gilt diese Heizung als der Königsweg: Man stützt sich auf eine mit Sonnenstrom unterstützte Wärmepumpe und hat für die kalten Tage und Nächte noch eine Gasheizung in der Hinterhand, die schnell anspringt, wenn es richtig zapfig wird.