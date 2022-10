Thierhaupten

Tödlicher Unfall in Thierhaupten stellt Ermittler vor Rätsel

Plus In Thierhaupten ist ein Auto gegen eine Scheune geprallt, zwei Menschen starben. Unklar ist: Wie nur konnte der Wagen von der schnurgeraden Straße abkommen?

Von Moritz Maier

Auch drei Tage nach dem Unfall liegt der Geruch von geschmolzenem Plastik noch in der Luft. Die Unfallstelle, an der am Freitag in Thierhaupten zwei Männer in ihrem Wagen ums Leben gekommen sind, ist immer noch von verbrannten Autoteilen umringt. Auf dem Sand, der zeigt, wo das völlig zerstörte Auto zuletzt stand, haben einige Thierhaupter Kerzen und Blumen niedergelegt. Anwohnerinnen und Anwohner, die am Unfallort vorbeifahren, bremsen ab und schauen bedrückt zur zerstörten Scheunenwand. Gegen diese sind die zwei Männer mit ihrem silbernen Opel Astra geprallt und im Anschluss gestorben. Wie es zu diesem Unglück kam, stellt die Behörden auch einige Tage später noch vor Rätsel. Die Straße verläuft schnurgerade, Unfälle passieren hier praktisch nie. Die Polizei kann lediglich erste Vermutungen anstellen.

