Unfall beim Abbiegen in Thierhaupten

Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es am Dienstagvormittag in Thierhaupten gekommen. Wie die Polizei berichtet, bog ein 78-Jähriger mit seinem Auto vom Buchenweg in die Meitinger Straße ein. Dabei nahm er einem 22-jährigen Autofahrer die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro. (kinp)

