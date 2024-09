Karl Hammerl, der in den 1950er Jahren als einer der ersten in Thierhaupten eine Kamera besaß, fotografierte in den nachfolgenden Jahren und Jahrzehnten die Einwohner bei einer Vielzahl an dörflichen Ereignissen, hielt die Ansichten von Straßen und Gebäuden fest und begann schließlich auch Kurzfilme zu drehen. Eine bunte Auswahl davon wird am Samstag, 28. September, um 16 Uhr in Thierhaupten sehen sein. Als spannende Ergänzung folgen die detailreichen Luftaufnahmen aus dem Jahr 1959 von Thierhaupten und Umgebung, die Paul Pröll aus Neukirchen vor Jahren vom Archiv der Bavaria Luftbild erworben hat. Der Bildervortrag findet im Klostermühlenmuseum Thierhaupten auf dem Heuboden von Klein-Bonn, Franzengasse 28 statt. Eintritt fünf Euro. Keine Anmeldung notwendig. (AZ)