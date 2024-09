TTC Langweid bleibt auf Erfolgskurs

Der holprige Start ist vergessen. Das Tischtennis-Damenteam des TTC Langweid steuert in der 2. Bundesliga mit einem 6:1-Sieg bei der DJK Offenburg auf Erfolgskurs. Der Sieg und der aktuelle Tabellenplatz eins werden von Coach Cennet Durgun nicht überbewertet, da die Badenser in dieser Saison nicht die hohe Hürde der letzten Jahre sind, und die Saison noch jung ist.

Aufgrund der Einschätzung des Gegners verzichtete Cennet Durgun gegen Offenburg auf Bestbesetzung, sah ihr Team aber dennoch nie in Gefahr. Für die Überlegenheit Langweids spricht nicht nur der glatte 6:1-Sieg, sondern dass die Gastgeber nur fünf der 23 Sätze für sich entscheiden konnten (Satzverhältnis 18:5 für Langweid). Offenburg kam durch eine unnötige Niederlage des TTC-Duos Merk/Farladanska zum Ehrenpunkt.

Ganna Farladanska hat in ihrem Einzel die erst 13-jährige Kontrahentin Leni Rotfuß wohl unterschätzt, musste dann aber erkennen, dass sie gegen eines der größten deutschen Nachwuchstalente spielt. Die Zügel angezogen, buchte die Langweiderin nach einem 1:2-Satzrückstand die nächsten Sätze aber locker zum 3:2-Sieg. Die weiteren fünf Siege des TTC Langweid durch das Doppel Veronika Matiunina/Vitalija Venckute und in Einzelspielen von Veronika Matiunina (2) sowie je einem von Melanie Merk und Viatalja Venckute, die beide in Anbetracht des frühzeitig feststehenden 6:1-Mannschaftserfolgs nur einmal spielen mussten. (jug)

DJK Offenburg - TTC Langweid 1:6. Betz/Heuberger- Merk/Farladanska 11:7, 15:13, 12:10, Kirner/Rothfuß – Matiunina/Venckute 1:11, 4:11, 6:11, Kirner – Merk 8:11, 8:11, 7:11, Betz – Matiunina 6:11, 6:11, 5:11, Heuberger – Venckute 7:11, 8:11, 7:11, Rothfuß – Farladanska 2:11, 11:9, 13:11, 6:11, 5:11, Kirner – Matiunina 3:11, 5:11, 9:11