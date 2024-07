Der Töpfermarkt ist ein Paradies für Gartenliebhaber und Deko-Queens

Agnes Luxemburger schaut zufrieden aus. In ihrer Papiertüte trägt sie ihre Errungenschaften über das Klostergelände in Oberschönenfeld: eine Tonfigur fürs Blumenbeet und ein Teelicht zum Aufhängen aus Holz. Wer diese Käufe vom Töpfermarkt geschenkt bekommt, weiß die Marktbesucherin aus Heretsried noch nicht. Sie bummelt ohne festes Ziel mit Freundinnen über den Töpfermarkt und lässt sich inspirieren. „Das hier ist ein Highlight, wenn man so was mag“, sagt Agnes Luxemburger begeistert. Fragt man die Standbetreiber, wie das Geschäft in Oberschönenfeld läuft, kommt oftmals die Antwort: „Das ist ein guter Markt für uns.“

