Kostenlose und günstige Freizeitangebote im Landkreis Augsburg

Wer allein, mit Freunden oder mit der Familie etwas unternehmen möchte, steht oft nicht nur vor der Frage „Was machen wir?“, sondern wird auch schnell von den hohen Preisen für Freizeitaktivitäten erschlagen. Wir stellen günstige und kostenlose Freizeitangebote im Landkreis Augsburg vor.

Günstige Ausflugsziele Minigolf

Sportplätze

Nordic-Walking Touren

Museen

Badeseen

Es gibt viele Angebote im Bereich Sport- und Outdooraktivitäten

Ein Klassiker für einen kleinen Ausflug mit Freunden oder Familie sind die Minigolfplätze. Der Landkreis Augsburg hat davon mehrere. Verschieden gestaltete Minigolfanlagen gibt es in Wellenburg, Horgau, Täfertingen, Meitingen und Bobingen zu entdecken. Die Preise für Erwachsene reichen von 2,50 bis vier Euro pro Spielrunde. Für Kinder werden Preise ab 1,50 Euro verlangt.

Optionen für kostenlose Freizeitaktivitäten bieten auch öffentliche Sportplätze. Von den diversen Fitnessinseln über Basketball- und Fußballfelder bis zu Skateparks ist im Landkreis viel geboten. Da sollte für jeden etwas dabei sein. In Stadtbergen an der Leitershofer Straße sind gleich mehrere öffentliche Sportangebote vereint. Kostenlos können dort die Volleyballfelder, der Pumptrack, die Skaterampen, der Basketballplatz und die Tischtennisplatten genutzt werden. Einen Skatepark gibt es auch in Lagerlechfeld.

Icon Vergrößern Bei einem gemütlichen Spaziergang können Sie die westlichen Wälder entdecken. Foto: Marcus Merk (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Bei einem gemütlichen Spaziergang können Sie die westlichen Wälder entdecken. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

Weitere Möglichkeiten für kostengünstige Ausflüge sind Wander- und Radtouren durch den Naturpark Augsburg - westliche Wälder. Es gibt dort sechs Stützpunkte, die je drei im Schwierigkeitsgrad variierende Strecken für Nordic-Walking ausschildern. Die Strecken Bobingen-Straßberg, Deuringen, Diedorf-Anhausen, Fischach-Willmatshofen, Neusäß-Aystetten und Zusmarshausen bieten für Nordic-Walker aber auch Wanderer mit und ohne Familie verschiedenste Möglichkeiten. Die Touren unterscheiden sich durch Höhenmeter, Länge und umliegende Natur. Waldwege, ein Waldlernpfad, die Weiher in Burgwalden und die Ruine Wolfsberg sind einige der Dinge, die beim Nordic-Walken, Wandern oder Fahrradfahren auf diesen Strecken entdeckt werden können.

Günstig und lehrreich: Das haben die Museen im Landkreis zu bieten

Auch die Museen im Landkreis Augsburg bieten für günstige bis kostenlose Ausflüge Unterhaltung. Museen mit freiem Eintritt sind etwa das Blechroller-Museum in Stadtbergen, das nach Terminvereinbarung besichtigt werden kann, und das Naturmuseum in Königsbrunn. Hier kann man etwas über die Natur der Region lernen. Vorgestellt werden die Lebensräume Wald, Wiese und Wasser.

Icon Vergrößern Ein Blick ins Innere des Ballonmuseums. Foto: Marcus Merk (Archivbild) Icon Schließen Schließen Ein Blick ins Innere des Ballonmuseums. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Das interaktive Ballonmuseum in Gersthofen hat Attraktionen für alle Altersgruppen. Der Rundgang bringt Besuchern die Geschichte der Ballonfahrt sowie die dahintersteckende Technik näher. Verschiedene Stockwerke bieten Möglichkeiten die Ausstellung interaktiv, auditiv oder physisch zu entdecken. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 3,50 Euro. Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren zahlen 1,50 Euro. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei.

Im Museum Oberschönenfeld bietet die vier Euro Erwachsenen-Eintrittskarte Zugang zu dem Besucherzentrum, dem Volkskundemuseum, der schwäbischen Galerie, dem Naturpark-Haus und den aktuellen Sonderausstellungen. Kinder und Jugendliche, sowie Schüler, Studenten und Auszubildende haben freien Eintritt. Ein Besuch in Oberschönenfeld kann mit einer Wander- oder Fahrradtour durch die anliegenden westlichen Wälder verbunden werden. In der Nähe des Klosters sind zudem ein Spielplatz, ein Meditationsweg und ein Walderlebnispfad – alles kostenlos, versteht sich.