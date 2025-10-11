Investitionen nötig: So steht es um die Trinkwasserversorgung in Welden

„Wir müssen die Wasserversorgung neu ausrichten“, so Weldens Bürgermeister Stefan Scheider eingangs der Informationsveranstaltung im Holzwinkelsaal. Die Besucherinnen und Besucher hatten viele Fragen an die Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes, Steinbacher Consult und das Ingenieurbüro Ingeo. Dabei ging es über den aktuellen Stand, überwiegend um die Kosten wie auch um die Lösungen für die Zukunft.

Tom Schendel, Geschäftsführer von Steinbacher Consult, erklärte, dass zwei getrennte Wasserversorgungsanlagen in Welden und Reutern durch eine schmale Leitung verbunden seien und zur Notversorgung dienen. Als Maßnahmen nannte der Fachmann unter anderem, dass ein passender Standort für die Wassergewinnung noch untersucht werden müsse. Eine neue leistungsfähige Leitung zwischen Welden und Reutern sowie eine Pumpstation seien notwendig.

Welden ist mit zwei Brunnen ausgerüstet, die allerdings schon in die Jahre gekommen sind. Einer davon trägt die Hauptlast der Versorgung. Reutern besitzt einen Brunnen, der 1960 in Betrieb ging. Eine gute Wasserqualität war und ist immer noch vorhanden. Sorgen bereitet allerdings das Alter und der schlechte Zustand des Brunnens. Er ist nicht auf dem aktuellen Stand der Technik und kann in dieser Form auch nicht mehr saniert werden. Schendel zeigte eine Übersicht über die Anlagen und deren Funktionsfähigkeit. Der Markt Welden hatte im Vorfeld mehrere Studien in Auftrag gegeben.

Trinkwasserversorgung in Welden: das ist geplant

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass eine weitere Genehmigung nicht in Aussicht gestellt werden könne, so Oliver Chmiel, Baurat und Abteilungsleiter vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth. Die Versorgungssicherheit sei stark gefährdet. Der Anspruch für die Zukunft sei, die Wasserversorgung sicherzustellen und die Brunnen leistungsfähig zu betreiben. Ulrich Kwasnitschka, Geschäftsführer der Ingeo GmbH hatte die geologische Beurteilung bewertet und verglich: „Der Brunnen in Reutern ist bautechnisch soweit vom Stand der Technik entfernt wie die Erde vom Mond.“

Was bedeutet das für die Zukunft? Anhand eines Grundwassergleichenplans zeigte er die möglichen Gebiete. Nach Abwägung aller Möglichkeiten wird der bestmögliche Standort im Nordosten von Welden sein, allerdings wenige Meter über der Gemarkungsgrenze auf Emersacker Flur. Es soll nun eine Versuchsbohrung in 150 bis 180 Meter Tiefe vorgenommen werden, um festzustellen, ob Grundwasser vorhanden ist. Stefan Scheider erklärte, dass die Neuausrichtung der Wasserversorgung ebenfalls in der Prioritätenliste nach oben gerutscht ist. Ein Eingriff in den Untergrund sei gering und stelle kein Problem dar, und es werde auch für die geplanten Windräder in der Gemeinde Emersacker unproblematisch sein. Allerdings müssten die Vorhaben aufeinander abgestimmt werden.

„Die Sommer werden tendenziell trockener. Haben wir genügend Grundwasser?“, fragte eine Besucherin. Da stimmte der Experte vom Wasserwirtschaftsamt zu und betonte, wie wichtig Bohrungen seien. Die Kostenfrage brannte den meisten unter den Nägeln. „Das Gesamtpaket ist erst in einigen Jahren so weit, dass man über eine Gesamtsumme sprechen kann“, so Scheider. „Aus heutiger Sicht schätzen wir die Trinkwasserversorgung mit allen Maßnahmen auf ca. sechs Millionen Euro.“ Tom Schendel ergänzte, dass nicht alles auf einmal fällig werden wird. „Es ist noch nicht alles untersucht, es sind noch Probebohrungen zu machen, wir kennen die Wasserqualität nicht. Alles Dinge, die sich im Laufe des Projekts noch verändern.“

Bohrungen in Welden sollen im Frühjahr starten

Was ist mit Zuschüssen oder Fördergelder? „Für den Markt Welden sieht es bei der Härtefallförderung schlecht aus. 50 Prozent können für die Verbundleitung jedoch gewährt werden“, so Scheider. Es stellte sich auch die Frage nach der Finanzierung des teuren Projekts. Dabei stehen zwei Optionen zur Verfügung: über den Wasserpreis oder über einen Verbesserungsbeitrag. Was passiert, wenn die Versuchsbohrung nicht klappt, wollte ein Zuhörer wissen. Ulrich Kwasnitschka erklärte: Es könne durchaus sein, dass zwei oder drei Erkundungsbohrungen durchgeführt werden müssen. Die Fläche dafür sei groß genug. Wie ist eine Notversorgung definiert? „Es wird immer die gemeinsame Versorgung berücksichtigt. Wir planen so, dass das zweite Standbein ebenfalls eine dynamische Vollversorgung haben muss.“

Wenn alles gut läuft, können die Ausschreibungen durchgeführt werden. Zum Jahresende soll die Vergabe-Sitzung gemacht werden. Die Genehmigung für die Probebohrung liegt vor. Baubeginn wird laut Scheider allerdings erst im Frühjahr sein können.