Flucht aus der Ukraine: „Es gibt keinen Ort mehr, wohin wir zurückkehren können“

Wie erleben ukrainische Geflüchtete ihr neues Leben in Deutschland? Was waren ihre ersten Eindrücke, mit welchen Herausforderungen kämpfen sie im Alltag? In einer Reihe von Gesprächen haben mehrere Ukrainerinnen und Ukrainer, die in unterschiedlichen Jahren nach Deutschland geflüchtet sind, offen über ihre Erfahrungen gesprochen. Ihre Geschichten handeln von Verlust, Anpassung und dem Wunsch nach einem sicheren Alltag – fernab ihrer Heimat.

„Drei Jahre unseres Lebens, meines und meines Sohnes, wurden von uns gestohlen.“ Svitlana

Svitlana stammt aus Donezk, einer Stadt im Osten der Ukraine, die bereits seit 2014 von Krieg und Instabilität betroffen ist. Als die Kämpfe dort eskalierten, floh sie mit ihrem Sohn nach Kiew. Doch auch dort war es nicht sicher: Im Frühjahr 2022 musste sie erneut fliehen – diesmal nach Deutschland. Die erste Unterkunft war eine Notunterkunft in Amberg, in einer überfüllten Sporthalle mit wenig Privatsphäre. „Drei Jahre unseres Lebens, meines und meines Sohnes, wurden von uns gestohlen“, sagt sie. Heute lebt sie in Gersthofen und fühlt sich dort besser aufgehoben. Besonders schätzt sie die Sauberkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen. Trotzdem bleibt die Sprache eine Hürde. „Ich brauche die Kommunikation in meiner eigenen Sprache“, erklärt sie. Aktuell absolviert sie einen Qualifizierungskurs, um bald arbeiten zu können. Zurück in die Ukraine will sie nicht. „Es gibt keinen Ort mehr, wo wir zurückkehren können.“

„Hier werden die Rechte von Menschen respektiert.“ Oleksij

Auch Oleksij, 72, lebt seit Kurzem in Gersthofen – gemeinsam mit seiner Familie, die bereits vorher dort untergebracht war. Ursprünglich stammt er aus Kiew. Seit Juli 2024 ist er in Deutschland: „Mir geht es gut. Die deutsche Regierung hilft mit Geld sehr, und es gibt den ‚Gersthofer Tisch‘, wo man wöchentlich kostenlos Lebensmittel bekommen kann.“ Auch er ist beeindruckt von der Offenheit der Menschen: „Sie sind immer bereit zu helfen“, sagt er. Auf die Frage, ob er deutsches Gebäck probiert habe, antwortet er mit einem Lächeln: „Ja. Meine Lieblingsbackwaren sind Breze und Zopf.“ Besonders wichtig ist ihm eines: „Hier werden die Rechte von Menschen respektiert.“

„Ich hatte einen langen Anpassungsprozess“ Tetiana

Tetiana, 51, stammt aus Krywyj Rih und kam im März 2022 nach Deutschland. Der Anfang war für sie alles andere als einfach: Vier Monate musste ihre Familie in einem Flüchtlingslager in Haunstetten bei Augsburg ausharren - in einer ehemaligen Produktionshalle. Heute lebt sie in Gersthofen und beschreibt ihr neues Zuhause als ruhig und angenehm. Trotzdem vermisst Tetiana ihr vertrautes Umfeld in der Ukraine. Sie hat bereits einen B1-Deutschkurs abgeschlossen und ist auf Jobsuche - mit der leisen Hoffnung, irgendwann zurückkehren zu können. Auf die Frage, was sie sich selbst zum Start geraten hätte, muss sie nicht lange überlegen: „Ich wäre sofort als Freiwillige tätig geworden - das hätte mir geholfen, mich schneller einzuleben und die Sprache zu lernen. Stattdessen hatte ich einen langen Anpassungsprozess.“

„Im Grunde ist alles gut“ Oleksandr

Oleksandr, 49, kommst aus Charkiw und reiste erst ein Jahr nach Kriegsbeginn nach Deutschland. Dort fand er zunächst Unterkunft in einer Übergangswohnung. Gefragt, was ihm in Deutschland besonders gefällt, überlegt er nicht lange: „Im Grunde ist alles gut - aber die Kultur sticht hervor.“ Dennoch fehlt ihm die Nähe von Familie und Freunden. Auch die Sprachbarriere macht ihm das Leben schwer. Seine Zukunftspläne knüpft er an die schulische Laufbahn seines Sohnes - davon, wie es für ihn weitergeht, hängt auch der eigene Weg ab. Oleksandr arbeitet als Feuerwehrmann; in der Ukraine hatte er einen Ingenieurabschluss erworben.

„Man hat keine Angst, etwas zu sagen“ Tamara

Tamara, 64, kam im Mai 2024 aus Saporischschja nach Deutschland, weil ihre Familie hier lebt. „Sonst wäre ich nicht gekommen“, betont sie. Ihre ersten Eindrücke waren durchweg positiv: freundliche, offene, lächelnde Menschen, die ihr den Start erleichterten. Die Integration fällt ihr leicht. Was ihr besonders auffällt: „Hier hat man keine Angst, etwas zu sagen.“

So viele Ukrainer und Ukrainerinnen leben im Kreis Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine im Landkreis Augsburg ist nach Beginn des Krieges im Frühjahr 2022 innerhalb von wenigen Monaten auf rund 2.000 im September 2022 angestiegen. Im weiteren Verlauf war nochmals ein Anstieg auf rund 2.500 bis Mitte 2023 zu verzeichnen. Rund um diese Marke bewegt sich die Zahl seither laut Landratsamt stabil. Derzeit leben im Landkreis Augsburg 371 ukrainische Geflüchtete in der staatlichen Unterbringung, also dezentralen Unterkünfte des Landkreises Augsburg und Gemeinschaftsunterkünften der Regierung von Schwaben. Alle anderen Geflüchteten aus der Ukraine haben zwischenzeitlich privaten Wohnraum, gebenenfalls mit staatlicher Unterstützung bei der Finanzierung, inne.