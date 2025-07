Neusässer Kämmerer und Finanzchef Ulrich Zillner geht in den Ruhestand

Nach fast 40 Jahren im öffentlichen Dienst geht Ulrich Zillner nun in den Ruhestand. In den vergangenen 20 Jahren hat er als Kämmerer über die Finanzen der Stadt gewacht und unter drei Bürgermeistern so manches Großprojekt mit begleitet. Wenn dieser Bericht erscheint, ist der 62-Jährige bereits über alle Berge und widmet sich gleich nach seinem letzten Arbeitstag seinem Hobby, dem Reisen und Radfahren. Mit dem Fahrrad ist der Frankreich-Liebhaber nun wochenlang bis in die Bretagne unterwegs. Und jetzt hat er die Freiheit zu sagen: „Ich weiß noch nicht, wann ich wieder heimkomme, das ergibt sich dann.“

