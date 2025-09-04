Das sagen junge Menschen zur Wehrpflicht

Der Bund diskutiert über ein neues Wehrdienstmodell. Doch was halten die Betroffenen davon? Die Meinungen darüber gehen auseinander.

Marie Lehmann meint: „Ich sehe den Gesetzentwurf zum Wehrdienst auf freiwilliger Basis kritisch, da man erstmal an anderen Stellen anfangen sollte. Zum Beispiel ein verpflichtendes soziales Jahr.“ Die 29-Jährige aus Gersthofen betont, dass der Fachkräftemangel deutlich erschreckender ist, als der Mangel an Soldaten und Soldatinnen. „Wenn im Krieg die Menschen verletzt werden, dann muss sich ja auch wer darum kümmern. Wir haben jetzt schon Probleme, genügend Arbeitskräfte für hilfsbedürftige Leute zu finden.“

Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, hat sich die Bedrohungslage in Europa deutlich verschärft, so Verteidigungsminister Boris Pistorius. Um Deutschland auf einen möglichen Ernstfall vorzubereiten, müsse die Zahl der Soldaten und Soldatinnen steigen. Deshalb hat der Bund einen Gesetzentwurf für ein neues Wehrdienstmodell beschlossen, bei dem zunächst auf die Freiwilligkeit gesetzt wird. Einzig das Ausfüllen eines Online–Fragebogens soll für wehrpflichtige Männer ab Jahrgang 2008 verpflichtend werden.

Doch Marie Lehmann aus Gersthofen meint, dass der Staat Jugendliche nicht genug unterstützen würde, sodass sie sich auch kaum dazu berufen fühlen würden, Deutschland zu verteidigen. Lehmann selbst würde sich gegen das Ausfüllen und den Wehrdienst entscheiden, wenn sie in die Möglichkeit dazu hätte. Darüber hinaus äußert sie sich kritisch dazu, dass man überhaupt die Unterlagen zum freiwilligen Wehrdienst unterschreiben soll – ihrer Meinung nach sollte Deutschland stattdessen an mehreren Punkten ansetzen, insbesondere bei der Stärkung und Aufwertung sozialer Berufe.

Eine Stadtbergerin sagt zur Wehrpflicht: Andere Themen wären drängender

Auch Natalie Sprengler aus Stadtbergen glaubt, dass es im Moment Wichtigeres gibt, als sich auf eine freiwillige Wehrpflicht zu konzentrieren. „Ich finde, die Politik sollte vor allem in Bildung investieren, ein soziales Auffangnetz für Jugendliche schaffen oder Rentner und Rentnerinnen besser unterstützen, bevor über die Wehrpflicht nachgedacht wird“, sagt die 30-Jährige. Zudem merkt sie an, dass es nicht nur an Soldaten und Soldatinnen fehle, auch die Waffenausstattung sei mangelhaft, um sich bei einem Angriff auf Deutschland entsprechend verteidigen zu können.

Drei junge Augsburger würden den Fragebogen zur Wehrplicht nicht ausfüllen

Während der 27-Jährige Tobias Karl die freiwillige Wehrpflicht als gut für das Gemeinschaftsgefühl empfindet, sieht Cornelia Säckl die Sache etwas anders: „Ich finde es nicht richtig, so eine wichtige Entscheidung ohne Stimmen aus unserer Jugend zu beschließen“, sagt die 24-Jährige.

Die beiden Augsburger, die in Stadtbergen unterwegs waren, sind sich einig: Das freiwillige soziale Jahr bräuchte Unterstützung von der Politik, um mehr junge Leute für den sozialen Beruf zu gewinnen. Säckl hat zudem Bedenken wegen Tiktok. Dort würden immer wieder rechtsradikale, militante Videos viral gehen. Solche Verherrlichungen, dazu Fehlinformationen und der politische Rechtsruck bergen laut der 24-Jährigen eine Gefahr: Menschen, die aufgrund ihrer politischen Einstellung möglicherweise ungeeignet sind, könnten trotzdem Teil der Bundeswehr werden. Deshalb braucht es ihrer Meinung nach intensive Gespräche mit allen, die sich freiwillig für den Wehrdienst melden. Alle drei Augsburger würden den Online-Fragebogen nicht ausfüllen und sich somit auch gegen den Wehrdienst entscheiden. Trotzdem finden sie, sollten auch alle jungen Frauen den Fragebogen verpflichtend ausfüllen, nicht nur die Männer.