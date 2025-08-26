Umfrage: So verbringen die Neusäßer ihren Sommerurlaub

Sommer, Sonne, Strand - so stellen sich viele den perfekten Urlaub vor. Wohin geht es für die Menschen aus Neusäß? Unsere Redaktion hat sich umgehört:

Es war sehr schön, aber auch sehr teuer Diana Dittschlag

Diana Dittschlag aus Neusäß hat diesen Sommer schon mehrere Städtetrips gemacht. Einer davon ging nach Zürich in die Schweiz. „Dort war es wirklich sehr schön, aber auch sehr teuer“, sagt die Neusässerin. Eigentlich ist sie wegen eines Konzerts nach Zürich gefahren, aber es blieb noch genug Zeit, sich auch die Stadt anzuschauen. Sie empfiehlt die Reise weiter: „Die Stadt ist wirklich einprägsam und bietet sehr viel Kultur.“ Und auch der nächste Städtetrip lässt nicht lange auf sich warten: „Ein Freund von mir und ich selbst auch sind große Formel-1 Fans.“ Deshalb geht es für die beiden nach Zandvoort zum Großen Preis der Niederlande. „Vielleicht lässt sich ein wenig Strandurlaub mit dem Rennen, das an der Küste liegt, verbinden“, hofft sie.

Wenn wir jetzt hinfahren, wollen wir am Strand oder Pool entspannen. Ab und zu gehen wir auch mal schnorcheln. Carmen Bußjäger

„Wir machen schon seit 20 Jahren immer wieder Urlaub in Ägypten“, sagt Carmen Bußjäger aus Neusäß. Sie blickt gerne auf die verschiedenen Urlaubserlebnisse zurück: „Früher haben wir uns dort viele Sehenswürdigkeiten angeschaut. Wenn wir jetzt hinfahren, wollen wir am Strand oder am Pool entspannen. Ab und zu gehen wir auch mal schnorcheln.“ Sie fährt auch deswegen so gerne nach Ägypten, weil das Wetter so schön sei, sogar im Dezember. „Und wer sich über das Essen beschwert, der hat auch zu Hause nichts Gutes“, sagt die Neusässerin. Ihr guter Freund Peter Neuberger aus Aystetten ist schon oft mit auf Reisen gewesen. Er selbst fliegt nach Hurghada: „Die Hotelanlagen und der Service ist super.“ „Da fliege ich viel lieber nach Ägypten als in die Türkei. Dort ist es deutlich teurer geworden“, sagt der Aystetter.

Wenn man ein spezielles Buch sucht, wird man dort garantiert fündig. Dietmar Hoffmann

Für Dietmar Hoffmann aus Aystetten ging es drei Wochen nach Admont, einer kleinen, österreichischen Marktgemeinde. „Man kann dort wunderbar wandern gehen“, sagt er. Das Besondere an Admont: Hierbei handele es sich um einen großen Benediktinerstift. Das Stift sei nicht nur das älteste bestehende Kloster in der Steiermark, sondern biete auch die weltgrößte Klosterbibliothek. Der Aystetter erzählt begeistert: „Wenn man ein spezielles Buch sucht, wird man dort garantiert fündig. Der Urlaub ist natürlich nicht mit dem klassischen Sonnenliegen zu vergleichen.“ Und doch empfehle er diese intellektuelle und kulturelle Reise weiter.

Endlich mal wieder Zeit für uns: Zusammen als Familie die gemeinsame Zeit genießen. Sabine Tränkner

„Unterwegs war ich dieses Jahr schon viel, doch der richtige Urlaub ist geplant, wenn die Hauptverkehrszeit vorbei ist“, sagt Sabine Tränkner. Die Neusäßerin hat vor, ihre Tochter zu besuchen. Diese lebe in Österreich, nahe der Grenze und würde dieses Jahr heiraten. „Früher haben wir viele Schiffsreisen, auch zu weit entfernten Orten, gemacht. Dieses Jahr haben wir, was den Urlaub betrifft, etwas langsam gemacht. Denn wir möchten erst einmal bis zur Hochzeit warten“, sagt Sabine Tränkner. Sie freut sich sehr darüber: „Endlich mal wieder Zeit für uns: Zusammen als Familie die gemeinsame Zeit genießen.“

Von einem Tag auf den anderen befindet man sich schon in einer neuen Stadt. Und während der Fahrt kann man die schöne Landschaft gut beobachten. Nelli Frank

Mit dem Schiff eine Reinkreuzfahrt machen, davon berichtet Nelli Frank aus Neusäß. Auch sie hat bereits einige große Schiffsreisen hinter sich: „Über das Meer von einem Land zum Nächsten. So sahen früher unsere Schiffsreisen mit den riesigen Kreuzfahrtschiffen aus. Dieses Mal haben wir uns für eine Flussfahrt entschieden.“ Von Köln ging es für sie und ihren Mann in die Niederlande. An dieser Art Urlaub zu machen, gefällt ihr vor allem, dass man sich schnell fortbewege. „Von einem Tag auf den anderen befindet man sich schon in einer neuen Stadt. Während der Fahrt lässt sich die schöne Landschaft gut beobachten.“

Haben Sie auch besondere Urlaubsreisen erlebt? Erzählen Sie uns davon. Entweder per Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de mit dem Betreff „Schönster Urlaub“, oder postalisch an Redaktion Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen. Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift.