Lastwagen prallt auf A8 gegen Auto: Drei Personen werden verletzt

Zu einer Kollision ist es am Montagnachmittag auf der A8 zwischen Zusmarshausen und Adelsried gekommen. Wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Anfrage mitteilte, fuhr ein Lastwagen, der in Richtung München unterwegs war, auf einen Pkw auf. Drei Menschen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Sie hätten allem Anschein nach leichte Verletzungen erlitten, sagte der Sprecher der Einsatzzentrale.

Die Kollision ereignete sich laut Polizei um kurz nach 16 Uhr. In der Folge kam es auf der A8 zu einem längeren Stau. Während der Aufräumarbeiten mussten mehrere Fahrspuren gesperrt werden, Fahrzeuge wurden abgeschleppt, hieß es. Zeitweise konnte der Verkehr an einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Zuvor hatte die Feuerwehr eine Umleitung über Zusmarshausen und Horgau eingerichtet, teilte die Polizei weiter mit. (caj)