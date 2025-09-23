Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Unfall auf regennasser A8: 23-Jährige verletzt

Zusmarshausen

Unfall auf regennasser A8: 23-Jährige verletzt

Auf der A8 bei Zusmarshausen kommt es am späten Sonntagabend zu einem Unfall, berichtet die Polizei.
    • |
    • |
    • |
    Zu einem Unfall auf regennasser Fahrbahn ist es am späten Sonntagabend auf der A8 gekommen.
    Zu einem Unfall auf regennasser Fahrbahn ist es am späten Sonntagabend auf der A8 gekommen. Foto: Marijan Murat/dpa

    Zu einem Unfall auf regennasser Fahrbahn ist es am späten Sonntagabend auf der A8 gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 34-Jährigen dort mit seinem BMW auf der linken Fahrspur. Dabei geriet er mit seinem Auto ins Schleudern. Im weiteren Verlauf touchierte der BMW das Auto einer 23-Jährigen. Diese befand sich mit ihrem weißen Toyota auf dem rechten Fahrstreifen. Durch den Aufprall schleuderte der Toyota auf die linke Fahrspur und kam dort zum Stehen. Der 34-Jährige schleuderte nach rechts gegen die Außenschutzplanke und kam am Seitenstreifen zum Stehen.

    Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 31.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 34-Jährigen. (kinp)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden