Auto übersehen: 80.000 Euro Unfallschaden

Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand, doch der Schaden ist hoch: Nach Angaben der Polizei war ein 31-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße A9 unterwegs. Als er um 6.45 Uhr bei Langweid in Fahrtrichtung Donauwörth abbiegen wollte, übersah er den Wagen eines 37-Jährigen, der auf der Kreisstraße in Richtung Langweid fuhr. Beide Autos stießen zusammen. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 80.000 Euro. (corh)

86462 Langweid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis