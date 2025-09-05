Icon Menü
Unfall bei Langweid verursacht Schaden in Höhe von 80.000 Euro.

Langweid

Auto übersehen: 80.000 Euro Unfallschaden

Bei Langweid sind am Donnerstag zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizei ist der Unfallschaden hoch.
    Bei Langweid hat sich am Donnerstag ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignet.
    Bei Langweid hat sich am Donnerstag ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignet. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand, doch der Schaden ist hoch: Nach Angaben der Polizei war ein 31-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße A9 unterwegs. Als er um 6.45 Uhr bei Langweid in Fahrtrichtung Donauwörth abbiegen wollte, übersah er den Wagen eines 37-Jährigen, der auf der Kreisstraße in Richtung Langweid fuhr. Beide Autos stießen zusammen. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 80.000 Euro. (corh)

