50-Jährige durchfährt mit ihrem Auto eine Hecke und landet vor der Terrassentür

Eine 50-jährige Autofahrerin war am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr in der Oberschöneberger Straße im Dinkelscherber Ortsteil Anried unterwegs. Dort kam sie laut Polizei aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab. Die Frau fuhr dabei durch die Hofeinfahrt des 46-jährigen Geschädigten, anschließend durch die Hecke und kam an der Terrassentüre und der dortigen Mauer des Einfamilienhauses zum Stillstand. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand laut der Polizei Zusmarshausen ein Schaden von etwa 20.000 Euro, am Haus ein Schaden von etwa 10.000 Euro. (diba)

