Unfall mit drei Fahrzeugen auf der A8 kurz vor Augsburg: Eine Person leicht verletzt

Im Feierabendverkehr am späten Donnerstagnachmittag kam es zu einem größeren Unfall auf der A8 zwischen Neusäß und Augsburg-Ost. Drei Fahrzeuge waren daran beteiligt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Nachfrage erklärt. Eine Person ist dabei leicht verletzt worden.

Unfall auf der A8 Stuttgart Richtung München bei Neusäß

Der Unfall in Fahrtrichtung München ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr. Gegen kurz nach 17 Uhr war die Unfallaufnahme durch die Polizei beendet – auch der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich unter anderem um die leicht verletzte Person.

Durch den Unfall und die Aufräumarbeiten waren der linke und der mittlere Fahrstreifen blockiert. Es kam es zu einem längeren Stau auf der Autobahn von zeitweise über sechs Kilometern. Autofahrerinnen und Autofahrer verloren teils bis zu einer Stunde Zeit auf dem Abschnitt. Auch auf dem Zubringer staute es sich Richtung Gersthofen und bis auf die B2. Die Verkehrsbehinderungen dauerten auch nach der Unfallaufnahme noch an.