Unfall nach riskantem Überholvorgang

Eine 37-jährige Autofahrerin war am Mittwochvormittag auf der Ortsumfahrung von Wörleschwang in Richtung Zusmarshausen unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, wollte sie dort auf Höhe der Zusambrücke ein anderes Auto überholen.

An der unübersichtlichen Stelle übersah sie jedoch den Wagen einer 63-Jährigen, die ihr direkt entgegenkam. Die Frau wich der 37-Jährigen aus und fuhr ihr Auto auf den rechten Grünstreifen.

Dennoch kam es laut zu einem Streifzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. (AZ)