Riskantes Überholmanöver in Diedorf führt zu Unfall

Eine Frau hat am Mittwoch in Diedorf ein Überholverbot ignoriert und so einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht war die 40-Jährige auf der B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen unterwegs. Trotz Verbots überholte sie einen Lastwagen vor ihr. Dabei übersah sie im Gegenverkehr eine 20-Jährige in ihrem Auto. Der junge Frau konnte noch ausweichen, fuhr in einen Graben und verfehlte dort nur knapp einen Baum. Sie blieb unverletzt, der Schaden beläuft sich allerdings auf etwa 7000 Euro. (jlü)

