Kia und BMW stoßen zusammen

Im Raum Altenmünster hat sich am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Villenbach in Richtung Hennhofen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 39-Jährige wollte mit ihrem Kia an der Abzweigung nach Zusamzell nach links abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei einen entgegenkommenden BMW und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin, deren Kinder und die Beifahrerin des BMW leicht verletzt. Der 67-jährige Fahrer blieb unverletzt. Alle Beteiligten wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein Totalschaden, der auf 90.000 Euro geschätzt wird. Die Straße war während der Unfallaufnahme etwa eineinhalb Stunden lang teilweise gesperrt. (kar)

