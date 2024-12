Unsere Elf der Vorrunde: Angriff ist die beste Verteidigung

Als Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der Europameisterschaft den Neuaufbau der deutschen Nationalmannschaft gestartet hatte, wartete er zu den Spielen der Nations League mit einigen Überraschungen auf. Namen wie Tim Kleindienst, Felix Nmecha, Kevin Schade, Jamie Leweling, Angelo Stiller oder Jonathan Burkardt waren bis dato nur Experten ein Begriff. Auch die Elf der Vorrunde mit den besten Kickern aus dem Augsburger Land enthält einige Überraschungen und präsentiert teilweise völlig neue Gesichter. Im Vergleich zur Saison 2023/24 konnten lediglich Stefan Simonovic vom SV Cosmos Aystetten und Dennis Biber vom TSV Ustersbach Positionen behaupten.

Wie schwierig es ist, eine Mannschat zusammenzustellen, hat sich einmal mehr gezeigt. Die Auswahl der elf Startelf-Kicker und der Ersatzspieler ist dabei natürlich wie immer absolut subjektiv. Sie orientiert sich lediglich ein bisschen an den Nominierungen für die „Elf der Woche“ auf unserem Internetportal FuPa. Außerdem wurde wieder versucht, möglichst viele Spieler unterschiedlichster Vereine zu berücksichtigen. Dabei wurde die Messlatte nicht unbedingt an der Spielklasse angesetzt. Nachdem es in der Vorrunde der Saison 2024/25 eine ganze Reihe erfolgreicher Torschützen gab, haben wir diesmal eine äußerst offensive Variante gewählt. Ganz nach dem Motto: Angriff ist die beste Verteidigung. Die elf Kicker unserer ersten Elf haben zusammen sage und schreibe 108 Tore erzielt.

Icon Vergrößern Torhüter Mahir Haililovic musste nur 16 Gegentreffer hinnehmen. Hier klärt er vor Leitershofens Julian Geldhauser. Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Torhüter Mahir Haililovic musste nur 16 Gegentreffer hinnehmen. Hier klärt er vor Leitershofens Julian Geldhauser. Foto: Andreas Lode

Torhüter

Mahir Halilovic (TSV Neusäß/Kreisklasse Nordwest): Überraschung bei der Nummer eins! Wer aber in 14 Spielen nur 16 Gegentore zulässt, hat sich durchaus diese Nominierung verdient. Der 28-jährige Bosnier kam im Sommer vom Südost-Landesligisten VfB Forstinning an den Lohwald. Er hat auch schon beim BCF Wolfratshausen und SC Unterpfaffenhofen in der Bezirksliga Oberbayern höherklassig gespielt.

Abwehr

Tobias Kössele (TSV Täfertingen/Kreisklasse Nordwest): Der 25-Jährige Defensivspezialist zählt seit Jahren zu den Eckpfeilern in der Hintermannschaft des TSV Täfertingen und zählt mit seinem agressiven Zweikampfverhalten zu den Schreckgespentern der gegnerischen Stürmer.

Kilian Vermeulen (TSV Welden/Kreisliga Augsburg): Der Kapitän ist die Zuverlässigkeit in Person, sorgt mit seiner Routine und Ruhe für Ordnung in den hinteren Reihen der Holzwinkeltruppe. In dieser Saison hat der 33-Jährige, der die deutsche und die belgische Staatsbürgerschaft besitzt, auch schon einen Treffer erzielt.

Tim Gruber (SC Altenmünster/Kreisliga West): Überraschung Nummer zwei! Gleich in seinem ersten beiden Jahren im Seniorenbereich ist das 19-jährige Eigengewächs zu einer festen Größe im Team des SCA geworden. Der wendige Abwehrcrack hat alle Spiele von der ersten bis zur letzten Minute bestritten und dabei zwei Treffer erzielt.

Mittelfeld

Julian Dreßler (TSV Diedorf/Kreisliga Augsburg): Überraschung Nummer drei! Der 23-Jährige sorgt wie einst sein Vater Sören beim FC Augsburg dafür, dass defensiv nichts anbrennt. Lauf- und Zweikampfstark bringt er Stabilität in die Defensive des TSV. Zwei Tore hat er auch erzielt.

Lukas Drechsler (TSV Zusmarshausen/Kreisliga Augsburg): Der 31-jährige Spielertrainer, der beim TSV Schwaben Augsburg schon Bayernliga gespielt hat, ist die Dauer-Konstante beim TSV Zusmarshausen. Er zieht nicht nur im Mittelfeld die Fäden sondern glänzt auch als Torschütze (11 Treffer).

Thomas Kubina (TSV Dinkelscherben/Bezirksliga Nord): Zum 30. Geburtstag legt der Altmeister nochmals eine Schippe drauf. Nur in sechs von 17 Spielen blieb „Kube“ ohne Torerfolg. Neben 13 teils eminent wichtigen Treffern, die zum guten Abschneiden der Lila-Weißen beigetragen haben, lieferte er für seine Nebenleuten auch noch zehn Assists.

Icon Vergrößern 27 Treffer hat Georg Zimmermann vom SV Gessertshausen in seinem ersten Jahr im Seniorenbereich erzielt. Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen 27 Treffer hat Georg Zimmermann vom SV Gessertshausen in seinem ersten Jahr im Seniorenbereich erzielt. Foto: Andreas Lode

Angriff

Georg Zimmermann (SV Gessertshausen/A-Klasse Süd): Überraschung Nummer vier! Aber an 27 Toren und acht Assists in 13 Spielen führt ganz einfach kein Weg vorbei. In seinem ersten Aktivenjahr trifft der 18-Jährige nach Belieben und schoss seinen SVG auf Rang zwei. Drei Dreierpacks, ein Vierer- und ein Fünferstreich stehen zu Buche.

Stefan Simonovic (SV Cosmos Aystetten/Landesliga Südwest): Nachdem er die Cosmonauten mit 31 Toren in die Landesliga geschossen hat, trifft er auch dort mit schöner Regelmäßigkeit. Trotz seiner 35 Jahre zählt er mit 13 Toren zu den besten Goalgettern der Liga.

Fabian Bühler (TSV Gersthofen/Bezirksliga Nord): Mit 24 Toren führt der 20-Jährige die Torschützenliste der Bezirksliga Nord an. Dabei hat er wegen Krankheit und einer Roten Karte nur 13 Spiele absolviert. Neben drei Dreierpacks sorgte er gleich zum Auftakt beim 7:1-Sieg gegen den FC Günzburg mit fünf Treffern für Aufsehen und weckte damit sogar das Interesse bei verschiedenen Regionalligisten.

Dennis Biber (TSV Ustersbach/Kreisklasse Nordwest): Er ist die Lebensversicherung auf zwei Beinen beim TSV Ustersbach, der nicht zuletzt aufgrund seiner bisherigen 16 Treffer in 15 Spielen an der Tabellenspitze steht. Daneben hat der Kapitän der Blau-Gelben auch noch acht Vorlagen für seine Mitspieler geliefert.

Auf der Ersatzbank

Paul Greiner (TSV Welden/Kreisliga Augsburg): Ruhe und Gelassenheit zeichnen den erst 24-jährigen Keeper aus, der dem TSV Welden so manches Pünktchen gerettet hat.

Michael Panknin (TSV Gersthofen/Bezirksliga Nord): Der ehemalige Regionalligaspieler, der im Sommer vom Landesligisten FC Ehekirchen kam, ist als Spielertrainer Dreh- und Angelpunkt bei den Schwarz-Gelben. Der 35-Jährige, der aus Altenmünster stammt und in Treuchtlingen lebt, zieht als klassischer Sechser die Fäden beim Tabellendritten.

Jakob Gerstmayr (SC Biberbach/Kreisklasse Nordwest): Seit vielen Jahren zählt das Biberbacher Eigengewächs zu den festen Größen in der Abwehr des SCB, zeichnet sich durch absolute Zuverlässigkeit aus. Ganz nebenbei hat der 24-Jährige auch noch zwei Tore erzielt.

Lukas Erhard (TSV Meitingen/Bezirksliga Nord): Das 22-jährige Eigengewächs, dessen Vater Jürgen schon für den TSV Meitingen gespielt hat und noch immer als Teammanager agiert, steht für die neue Philosophie der Lechtaler, auf Spieler aus den eigenen Reihen zu setzen. Eine überzeugende Vorrunde krönte der Linksfuß mit sechs Toren.

Georg Weser (SpVgg Auerbach-Streitheim/Kreisliga Augsburg): Der 34-jährige Kapitän und Abwehrchef zählt zusammen mit den anderen Oldies Michael Furnier oder Michael Wenni zu den Eckpfeilern des Aufsteigers, die mit der jungen Truppe um den Klassenerhalt kämpft..

Aharon Schmid (TSV Leitershofen/Kreisklasse Nordwest): Nach seiner Rückkehr vom FC Affing (Kreisliga Ost) kurbelt der 24-Jährige nun wieder das Spiel bei den Almkickern an. In 13 Spielen hat der Mann mit dem Kopftuch fünf Treffer und fünf Assists abgeliefert, so dass die lange ungeschlagenen Schwarz-Gelben wieder vom Aufstieg träumen dürfen.

Thomas Hemm (SpVgg Auerbach-Streitheim/Kreisliga Augsburg): Mit seinen 22 Jahren steht der Mittelfeldspieler aus der Hemm-Dynastie für die Zukunft bei der SpVgg. Er hat in der Vorrunde alle Spiele von der ersten bis zur letzten Minute mitgemacht und zwei Treffer beigesteuert.

Dieter Deak (VfL Westendorf/A-Klasse Nordwest): Der 35-jährige Routinier, der in Rain und Donauwörth schon höherklassig am Ball war, steht für den Aufschwung beim VfL, der an die Tür zur Kreisklasse klopft. Acht Tore und fünf Assists hat der Spielertrainer dazu beigetragen.

Niko Schröttle (SG Thierhaupten/Baar/Kreisklasse Nordwest): Beim TSV Rain hat Niko Schrötte schon Regionalliga-Luft geschnuppert, für den ATSV Erlangen und VfR Neuburg war er in der Landesliga am Ball. Nun gibt der 30-Jährige zusammen mit Matthias Kefer als Spielertrainer die Impulse. Bisher hat er auch sieben Treffer erzielt.

Luca Kreisel (TSV Herbertshofen/A-Klasse Nordwest): Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Schon sein Vater Christian und sein Großvater Ekkehard haben für den TSV Herbertshofen gekickt. Nun tritt der 18-Jährige in ihre Fußstapfen. 20 Treffer hat der eigentlich noch für die A-Jugend spielberechtige Stürmer bereits erzielt.

Teeo Pejazic (TSV Neusäß/Kreisklasse Nordwest): Für den TSV 1860 München spielt der 29-Jährige in der Futsal-Regionalliga. Seit Beginn dieser Saison netzt der Kroate, der auch schon für den Malchower SV in der Oberliga Nord am Ball war, am Lohwald ein. 14 Tore hat er beigesteuert, die den Kreisliga-Absteiger auf Aufstiegskurs halten.

Reinhold Armbrust (TSV Meitingen II/A-Klasse Nordwest): Alter schützt vor Toren nicht. Mit 24 Treffern führt der unverwüstliche Spielertrainer der Meitinger Reserve die Torschützenliste der A-Klasse Nordwest an. Auch in der Bezirksliga hat der 40-Jährige als Einwechselspieler schon getroffen. Deshalb ist er der perfekte Joker.

Laurin Völlmerk (SG Adelsried/Welden II): Vom FC Gundelfingen aus der Bayernliga ist der 20-Jährige in die A-Klasse gewechselt, um dort mit seinen Kumpels im Heimatverein zu kicken. Trotz seiner 17 Tore ist seine Mannschaft im Aufstiegsrennen allerdings schon abgeschlagen.

Samuel Seibold (TSV Dinkelscherben/Bezirksliga Nord): Das 18-Jährige aus einer großen Fußballer-Familie legte einen Senkrechtstart in diese Saison auf den Rasen, traf in den ersten sechs Spielen achtmal. Bisher hat er 13 Einschüsse zu verzeichnen. Kein Wunder, dass man bereits in der Landesliga auf ihn aufmerksam geworden ist.

Marco Spengler (SV Ottmarshausen/Kreisliga Augsburg): Egal, ob bei der SpVgg Westheim oder jetzt beim SVO - seit vielen Jahren gehört der mittlerweile32-Jährige zu den Top-Torjägern im Landkreis. Auch in dieser Saison hat er schon wieder 14 Mal getroffen und führt damit die Torschützenliste der Kreisliga Augsburg an.