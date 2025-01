Wenn sich alles dreht: Arztvortrag über die Ursachen und Behandlung von Schwindel

Wir alle haben schon einmal ein Schwindelgefühl erlebt, sei es beim Blick in die Tiefe, an Bord eines schlingernden Schiffs oder in einer Situation von psychischem Druck. Schwindel kann aber auch ein Krankheitssymptom sein. Was genau dahintersteckt, erklärt der Funktionsoberarzt an der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde des Uniklinikums, Shadi Daas, in der Ärztlichen Vortragsreihe im Bürgersaal in Stadtbergen.

Jeder Mensch hat ein Gefühl dafür, wo sich sein Körper befindet und wie er sich im Raum bewegt. Informationen darüber liefern das räumliche Sehen, der Tastsinn und ein Gleichgewichtsorgan im Innenohr. Manchmal sind die Informationen widersprüchlich; dann tritt Schwindel auf. Daas wird sich auf Fälle konzentrieren, in denen mit dem Gleichgewichtsorgan etwas nicht in Ordnung ist.

Er wird erläutern, wie dieses Organ aufgebaut ist und funktioniert. Kristalle, die sich in einem Teil des Gleichgewichtsorgans im Innenohr befinden und auf Veränderungen der Kopfposition reagieren (Otolithen), helfen, lineare Beschleunigungen wie Aufwärtsbewegungen oder Bewegungen nach vorne und hinten und die Schwerkraft wahrzunehmen. Wenn der Kopf bewegt wird, verschieben sich die Otolithen und üben Druck auf empfindliche Haarzellen aus, die Signale an das Gehirn senden. Lagerungsschwindel ist die Ursache für etwa ein Drittel der Schwindelanfälle, die aufgrund einer Erkrankung im Innenohr entstehen. Er tritt auf, wenn sich die Otolithen aus ihrer normalen Position im Innenohr lösen.

Medikamente gegen die Erkrankung des Gleichgewichtsnervs

Eine der häufigsten Ursache für Schwindel ist die entzündliche Erkrankung des Gleichgewichtsnervs, der für die Übertragung von Informationen über das Gleichgewicht vom Innenohr zum Gehirn zuständig ist. Sie kann durch Medikamente eingedämmt werden. Es kann auch ein zu hoher Innendruck im Gleichgewichtsorgan vorliegen. Dieser Schwindel (Mènieresche Krankheit) ist meist von Schwerhörigkeit und Tinnitus begleitet und erfordert eine Operation, die für Druckentlastung sorgt. Manchmal beeinträchtigt ein gutartiger Tumor im Innenohr den Gleichgewichtssinn. Er muss ab einer bestimmten Größe entfernt werden.

Die Ursachen von Schwindel sind sehr vielfältig. Er kann sogar ein Anzeichen dafür sein, dass ein Schlaganfall stattgefunden hat, wenn der nicht durch halbseitige Lähmungen deutlich angezeigt wird. Migräne kann sich durch Schwindel äußern. Und in vielen Fällen ist keine körperliche Ursache zu ermitteln; der Schwindel lässt dann häufig durch Ablenkung wieder nach. Daas wird auch auf die Methoden eingehen, mit denen ein Schwindelgefühl diagnostiziert wird. Der Vortrag „Wenn der Kopf Karussell fährt – Schwindel im Ohr“ findet am Montag, 20. Januar, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Eintritt: 5 Euro.