Andreas Kiss baut in Ellgau Orgeln für die ganze Welt

Mehr als 30 Orgeln gibt es im Landkreis Augsburg. Um viele davon kümmern sich Orgelbaumeister Andreas Kiss und seine Mitarbeiter der Orgelbauwerkstatt in Ellgau. Doch nicht nur im Augsburger Land ist Kiss im Einsatz. Sein Betrieb hat Auftraggeber in der ganzen Welt. Für junge Menschen scheint der Beruf allerdings unattraktiv zu sein. Der letzte Auszubildende startete seine Lehre in der Werkstatt im Herbst 2020. Wie geht ein Betrieb damit um?

Jonathan Lübbers Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis