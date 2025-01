Das haben die Direktkandidaten zur Bundestagswahl zu sagen

Welche Partei passt zu mir? Welches Wahlprogramm spiegelt meine eigenen Vorstellungen von der Zukunft im Land am besten wider? Einen guten Einblick in politische Vorgänge bietet immer noch der persönliche Kontakt. Den können Wählerinnen und Wähler jeden Alters erhalten bei einer Podiumsdiskussion mit fast allen Direktkandidaten des Wahlkreises 252 Augsburg-Land, den das Wählerbündnis Aktive Bürger Ustersbach organisiert. Termin ist am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr im Forum Ustersbach.

Mit dabei sein wird von der FDP Birgit Geier, die sich erstmals um ein Mandat im Bundestag bewirbt und aus dem Landkreis Aichach-Friedberg stammt. Ebenso erstmals dabei ist Helmut Schmidt von den Grünen aus Königsbrunn. Dasselbe gilt für Otmar Krumpholz (Thierhaupten), der für die Freien Wähler antritt. Diese Partei bewirbt sich erstmals um den Einzug in den Bundestag. Schon einige Monate Erfahrung in dem Gremium hat Heike Heubach (SPD, Stadtbergen), die um ihren Wiedereinzug kämpft. Wegen einer Termindoppelung wird Hansjörg Durz (CSU, Neusäß), aktuell der direkte Vertreter des Landkreises im Berliner Bundestag, von Kreisrat Ludwig Lenzgeiger vertreten.

Um das Podium nicht mit zu vielen Personen zu sprengen, habe man sich nach Auskunft der Aktiven Bürger Ustersbach bei der Einladung auf Vertreter und Vertreterinnen jener Parteien beschränkt, die entweder der Ampel angehörten oder der bayerischen Landesregierung. (AZ)